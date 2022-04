Das NEXT! Weekend vom 20 bis 22.5. widmet sich drei Tage lang der jungen und jüngsten Fotografie. Es ist die diesjährige Ausgabe des „NEXT! Festival der Jungen Photoszene“. Fr 20.5., 16h: Soft Opening, Führung 17-18h. Sa 21.5., 10-18h Programm für Kinder, So 22.5., 12-14h: Preisverleihung Deutscher Jugendphotopreis 2022, ab 15h: NEXT! Open Photo Stage u.v.m.