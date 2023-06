Nico Randel & Camillo Grewe – Dass in mir eine Sehnsucht erwacht

Nico Randels (* 1987) Werk ist geprägt von persönlichen Geschichten und Kommentaren, die er in Drehbücher, Bühnenbilder, Storyboards, Schriftzüge und Performances übersetzt. Vor allem seine Schriftbilder wirken wie wortgewordene Stimmungen des Künstlers. Die schwarzen Parolen und Kommentare auf weißem Grund zeugen von Randels künstlerischer Direktheit und seinem Humor, mit dem er den Themen unserer Gesellschaft begegnet. Die titelgebende Installation Dass in mir eine Sehnsucht erwacht (2021) ist Ergebnis eines künstlerischen Austauschs zwischen Nico Randel und dem Kölner Künstler Camillo Grewe. Im Mittelpunkt der Arbeit steht ein Langzeitprojekt von Nico Randel, in dem er mit unterschiedlichen Zugängen eine Geschichte über ein Vater-Sohn-Verhältnis bearbeitet. Eröffnung 7.6. 18h. Bis 9.7. Di-So 11-18h