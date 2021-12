"Normalitäten"

Was ist normal? Was verbinden wir mit dem Begriff Normalität? Und welche Normen bestimmen unsere Wahrnehmung und unser Denken? Diesen elementaren wie weitreichenden Fragen gingen Studierende der Hochschule der bildenden Künste (HBK) Essen in einem Projektseminar nach, dessen Ergebnisse nun im Frauenmuseum Bonn zu sehen sind. Die Teilnehmer aus verschiedenen Fachgebieten - Malerei/Grafik, Bildhauerei und Fotografie/Medienkunst - greifen Themen aus unterschiedlichsten Bereichen, vom menschlichen Körper über Medienbilder bis zur Kunst selbst, auf und erkunden auf mal provokante, mal subtile Weise die darin angelegten Konventionen. Bis 27.2.2022. Di-Sa 14-18h, So 11-18h