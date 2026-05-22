Öffentliche Führung durch den Skulpturenpark Köln

Der Skulpturenpark Köln zeigt in Form von Wechselausstellungen eine große Bandbreite moderner zeitgenössischer Außenskulpturen unter freiem Himmel. Derzeit präsentiert sich der Skulpturenpark Köln zwischen seinen Wechselausstellungen. Es besteht nunmehr die seltene Möglichkeit den Park in seiner auf die Bestandswerke destillierten Form zu erkunden ­ darunter eine Vielzahl von Leihgaben von der Michael und Eleonore Stoffel Stiftung und von Künstler:innen und Galerien, welche zum Teil schon seit der Eröffnung des Skulpturenpark Köln im Jahre 1997 zu sehen sind. 8/2€ bis 10 Jahre kostenfrei.