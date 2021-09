Offener Prozess

Ausstellung zum NSU-Komplex. Die mehrsprachig konzipierte Wanderausstellung, kuratiert von Ayse Güleç und Fritz Laszlo Weber des ASA-FF e.V. in Chemnitz, wird über den Gesamtprojektzeitraum von drei Wochen im Foyer zu sehen sein. Sie illustriert migrantisches Wissen zum NSU-Komplex durch künstlerische Arbeiten, die sich mit Rassismus in seinen verschiedenen Facetten auseinandersetzen und den Blick auf Praktiken des Widerstands richten. Mit dem Ansatz eines "lebendigen Erinnerns" rückt sie marginalisierte Perspektiven in den Mittelpunkt. Darüber hinaus wird in der Ausstellung strukturellen und institutionellen Rassismus ins Visier genommen. Mit Werken von Želimir Žilnik, Harun Farocki, Thanh Nguyen Phuong, Sefa Defterli, Forensic Architecture, belit sag, der Initiative 12. August und einer Arbeit zu Oury Jalloh. Bis 07.11.. Do-Sa ab 17h, So ab 12h.