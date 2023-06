In der diesjährigen Online-Workshopreihe ONpaper, die ON Cologne gemeinsam mit der inm/field notes ausrichtet, vermitteln Expert*innen grundlegende Kompetenzen für die Arbeit in der freien Szene.

Die Workshops richten sich an Künstler*innen der freien zeitgenössischen Musikszene in Köln und Berlin und sind kostenfrei.