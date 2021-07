Pan und die Engel - Auf den Spuren von Dieter Wellershoff durch Köln Teil II

Der 1925 in Neuss geborene Schriftsteller und Heinrich-Böll-Preisträger Dieter Wellershoff lebte bis zu seinem Tod 2018 in der Kölner Südstadt. In seinem Buch, aus dem bei der Führung vorgelesen wird, schreibt er als Vorwort: "Die Stadt ist wie ein ungeheures Buch vom Informationsgehalt und Umfang einer universalen Bibliothek. Kein Mensch kann es je zu Ende lesen. Aber man kann darin blättern und sich immer wieder festlesen. So ungefähr habe ich das Buch geschrieben. Es handelt von der Stadt Köln. Aber indirekt auch von mir, von meinen Interessen und Neigungen, meinem Umgang mit der Stadt". Teil II der Führung begibt sich auf die Spuren eines "besessenen Erinnerers" durch die Südstadt, den Beethovenpark und einem Museum. Mit KVB-Nutzung.

12/10€