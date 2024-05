PARTY AB40 - Kölns größte Ü40 Party

“PARTY AB40“ ein Event welches wie kaum ein anderes für ein gemeinsames Gefühl und eine Gemeinschaft steht. Rückblicke in die gute alte Zeit, aber immer mit dem richtigen Feingefühl für den Puls der Zeit. Auf Kölns größter Ü40 Party wird in lockerer Atmosphäre getanzt. Die Musik ist laut, die Tanzfläche voll … Eine Mischung tanzbarer Hits, ob “International“ oder “Kölsch“, aus den“80ern“ bis “top aktuell“ … für einen abwechslungsreichen Abend sorgen wir !!! Auch 2024 wieder an jedem 2. Samstag eines Monats ab 21:00 Uhr. Im Sommer mit einem gemütlichen Biergarten, oder vorab im Restaurant nebenan – immer ein Treffer im Herzen von Kölle – unsere treue Location die Herbrands-Eventhalle.