Paul Lewis | Concertgebouworkest Young | Daniel Harding

Es gibt einen speziellen Grad an Enthusiasmus, der ansteckend wirkt. Zu erleben ist er fast immer bei den großen internationalen Jugendorchestern. Seit 2019 zählt dazu auch das Concertgebouworkest Young, das sich aus zahlreichen jungen, talentierten europäischen Musikerinnen und Musikern zwischen 14 und 17 Jahren zusammensetzt. Daniel Harding leitet das junge Orchester bei seiner Präsentation von Brahms‘ 2. Sinfonie und Beethovens 4. Klavierkonzert in der Kölner Philharmonie. Am Flügel sitzt der gefeierte Beethoven-­Interpret Paul Lewis.