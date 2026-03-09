Peer Gynt, unersättlich 03.09.2026 20:00 Theater der Keller Siegburger Str. 233w, 50679 Köln 22. Juli 2026 09:08 Stück von Lidia Polito nach Henrik Ibsen Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortTheater der Keller Siegburger Str. 233w, 50679 Köln Datum & Uhrzeit 03.09.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 05.09.2026 19:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 25.09.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 26.09.2026 19:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 30.10.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste