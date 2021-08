Peter Protschka Quintet

Diese Besetzung der Spitzenklasse vereint einige der renommiertesten europäischen Jazzmusiker Ihrer Generation. Die Musiker sind in dieser und vielen anderen Besetzungen seit vielen Jahren unterwegs und verstehen sich blind- persönlich und musikalisch. Kommunikation, Interplay, Energie und Poesie sind bei dieser Besetzung, die fast ausschliesslich Eigenkompositionen zu Gehör bringen wird, garantiert. Sollten Sie schon länger keinen europäischen zeitgenössischen Postbop live gehört haben, ist dies ein Termin, den Sie sich rot in den Kalender eintragen sollten. Don`t miss this one!