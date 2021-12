Photographische Konzepte und Kostbarkeiten – Sammlungspräsentation – Teil 2 – Urbanes Leben, Industrie und Architektur

Mit der über 400 Exponate umfassenden Ausstellung, die 30 historische und zeitgenössische künstlerisch-photographische Positionen beispielhaft veranschaulicht, bietet die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur mit ihrem ganzjährigen Ausstellungsprojekt einen weiten Einblick in die hauseigenen Bestände. In der aktuellen Laufzeit stehen die zentralen Themen „Porträt, Landschaft und Botanik“ im Mittelpunkt. In einer zweiten Ausstellungszeit, die ab dem 2. September folgen wird, treten dann die eng verwandten Bereiche „Urbanes Leben, Architektur und Industrie“ in den Vordergrund. Vielfältige Bezüge zwischen den beiden Präsentationen werden zu entdecken sein. Damit geht die Photographische Sammlung ins 25. Jahr ihres Ausstellungsprogramms im Kölner Mediapark, das 1997 unter dem richtungsweisenden Titel „Vergleichende Konzeptionen“ seinen Anfang nahm. Bis 8.1.23. Do-Di 14-19h