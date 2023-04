Photoszene Co-Labs! The Loneliness One Dare Not Sound

Die Ausstellung in vier Kunsträumen der Ebertplatz Passage widmet sich in genreübergreifenden Formaten dem Körper als Sprachrohr von Widerstand. Der Ausstellungsraum die gemeinde Köln wird zur experimentellen Pinnwand, in dem die KünstlerInnen Jihye Lee, Arisa Purkpong und Lisa Röing Baer in einer Laborsituation kollaborieren. Die angrenzenden Kunsträume Mouches Volantes, Gold + Beton und Labor dienen als Display für Kurzfilme, Literatur und künstlerische Positionen, die sich mit Vorurteilen gegenüber marginalisierten Menschen auseinandersetzen.