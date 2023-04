Photoszene Co-Labs! Vibrant Waters

Die Ausstellung stellt das Element Wasser in den Mittelpunkt und hinterfragt dessen Nutzung für die fotografische Bildproduktion. Wasser wird historisch und aktuell in großen Mengen für die Fotografie eingesetzt, u.a. bei der Förderung von Edelmetallen und Seltenen Erden, in der Halbleiterindustrie oder zur Kühlung von Serverfarmen. Zu sehen sind künstlerische Positionen, die das utilitaristische Verständnis des Elements als Rohstoff hinterfragen.