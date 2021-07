Prelude zum 13. Ambientfestival 2021

Das in Potsdam arbeitende poly-instrumentale Komponisten-Duo Brueder Selke sind Sebastian Selke am Cello und Daniel Selke am Klavier. Das vom Wesen improvisierte Moment ihrer Musik ist gekennzeichnet durch den zu DDR-Zeiten gelernten feinsinnigen Umgang mit materiellem Mangel. Als Ceeys veröffentlichten sie eine Reihe von Werken, die ihre Kindheit in Ostdeutschland thematisieren.

Eintritt frei.