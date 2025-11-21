Puppensitzung 2026 14.01.2026 19:30 Hänneschen Theater Eisenmarkt 2-4, 50667 Köln 21. November 2025 16:01 Eine Ensembleproduktion des Hänneschen Theaters Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortHänneschen Theater Eisenmarkt 2-4, 50667 Köln Datum & Uhrzeit 14.01.2026 19:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 15.01.2026 19:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 16.01.2026 19:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 17.01.2026 15:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 17.01.2026 19:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste