Norberto Luis Romero, Moritz Albert und Caspar Reuter präsentieren Plastiken, Gemälde und Skulpturen. Die geschaffenen Arbeiten zeigen Bildwelten, die unterschwellig von Traumata zeugen. Menschliche Abgründe werden, wenn nicht sichtbar, so doch spürbar. Vernissage So 14.8., 15h. Mi + Sa 15-18h, So 14-18h. Bis 4.9.