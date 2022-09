Putinprozess – ПУТІНПРОЦЕС

Ukrainisch-deutsche Produktion. Der Theaterregisseur, Gründer des Wsewolod-Meyerhold-Zentrums in Cherson und Kurator des internationalen Theaterfestivals Document, Andriy May, durfte als alleinerziehender Vater die Ukraine verlassen und hat in Köln Aufnahme gefunden. Am Theater der Keller wird er sich gemeinsam mit einem ukrainisch-deutschen Ensemble mit den Auswirkungen des Krieges auf uns alle beschäftigen und die Theaterperformance Putinprozess entwickeln. 23,60/12,60€