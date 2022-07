20. Theaternacht: Putinprozess

Gezeigt werden Probenausschnitte aus kommender Premiere „Putinprozess", zweisprachig Ukrainisch-Deutsch. Nichts ist mehr so, wie es war. Für die Menschen in der Ukraine nicht, aber auch für uns nicht. Der aus der Ukraine nach Köln geflohene Theaterregisseur Andriy May beschäftigt sich mit seinem Ensemble mit vielen Fragen – eine der schwierigsten: Wie sieht die Welt nach Putin aus? Mit Oleksii Dorychevskyi, Timon Ballenberger u.a., Regie: Andriy May