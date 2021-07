Querkölnein durch Deutz

Deutz, heute Teil des Stadtbezirks 1, also der Kölner Innenstadt, wurde erst 1888 eingemeindet, aber die Geschichte von Deutz ist mit der Kölns seit der Antike eng verwoben. Gegründet wurde Deutz von den Römern als Brückenkopf und schwer befestigtes Kastell, war im Mittelalter Zankapfel verschiedener Herrscher, bis Deutz schließlich an Preußen fiel, zu einer Festung ausgebaut wurde und im Verlaufe des 19. Jahrhunderts durch die Industrialisierung zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in der Region wurde. Heute wird Deutz geprägt vom Rheinboulevard, der Messe und der Lanxess-Arena – Konzerthalle und Heimat der Kölner Haie. Vom Treffpunkt an der Hohenzollernbrücke zu Alt-St. Heribert, den Resten des römischen Kastells und im Bogen zurück zum Deutzer Bahnhof auf eine Spurensuche zur wechselvollen Geschichte des Stadtteils Deutz. Zwischendurch gibt es einen Stopp in einer echten Kultkneipe, der Gaststätte Lommerzheim, wo man sich mit einem frisch gezapften Kölsch stärken kann.

Anmeldung erforderlich; Veranst.: Entdecke Köln

14/12€ inkl. 1 Kölsch