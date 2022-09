Religionspsychologische Ideen

Die analytische Psychologie C. G. Jungs gibt eine neue Sicht auf religiöse Phänomene. Sie wertet die Begabung des Menschen zurreligiösen Erfahrung als sinnstiftend und sogar heilend und das Bedürfnis danach als zutiefst menschlich. Wer spirituelle Symbolikals Mitteilungen der Seele verstehen lernt, begibt sich auf den Weg zu den göttlichen Quellen im eigenen Ich. Veranst.: Melanchthon-Akademie, in Kooperation mit der C. G. Jung-Gesellschaft Köln. Referent: Dieter Schnocks. 10€.