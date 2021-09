Umzug in eine vergleichbare Lage untersucht die Körperlichkeit in Bezug auf die Entmenschlichung durch Nachrichten, Katastrophen und alles, was außerhalb unserer Mächte steht. Die Frage, Wer sind wir in diesem undurchsichtigen Konstrukt?, ist nur eine von vielen, der in diesem Stück nachgegangen wird.