(Rh)einfach Fest: Landscape of Liveness

Landscape of Liveness ist eine multimodale Performance-Installation, eine Neuverflechtung von Natur und Technologie, dem Sich-Überlappen von Live- und dokumentierten Begegnungen zwischen Pflanzen und menschlichen Körpern. Welche Geschichten von Pflanzen und Menschen entstehen, wenn der Mensch nicht mehr in der Mitte steht, wenn die Pflanzen in der Peripherie näher rücken?