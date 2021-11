Rheinisches Brauchtum im Advent

In der gallischen Kirche war die Epiphanie das winterliche Hochfest, auf das sich die Gläubigen nach dem endgültigen Abschluss der Ernte vorbereiteten. Der Advent dauerte in früheren Zeiten ganze acht Wochen und war eine Besinnungs- und Fastenzeit. Viele Hauptheilige der Stadt Köln standen hierbei in hoher Verehrung. Stadtführer Thomas van Nies erzählt über Lucia, "Zinter Klos", den Nikolaimarkt und das Kinderbischofsspiel.

10/8€