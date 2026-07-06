„Romeo & Julia – Liebe ist alles“ 12.08.2026 20:00 Kölner Philharmonie Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln 6. Juli 2026 11:31 Musical nach Shakespeares weltberühmter Tragödie Zurück zu den Suchergebnissen Info Jörn Neumann StandortKölner Philharmonie Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln Datum & Uhrzeit 12.08.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 13.08.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 14.08.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 15.08.2026 15:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 15.08.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste