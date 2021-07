Rosenfest auf Schloss Eulenbroich

Blumen- und Kunsthandwerksfreunde kommen auf ihre Kosten! Im Mittelpunkt des Festes steht die Königin der Blumen. Der Schlosshof wird durch die Firma Garten begeistert und Steffen Lindner in einen Rosengarten verwandelt, der das Herz von Blumenliebhabern höherschlagen lässt. Von der Strauchrose über die Kletterrose und der Englischen Rose bis hin zur Zwergrose bietet das Fest für Rosenfans eine breite Auswahl. Neben dem vielfältigen Rosenangebot, erhalten Besucher in kostenfreien Kurzseminaren von Steffen Lindner Tipps und Tricks zur Rosenpflege. Ebenso dürfen sich unsere Besucher auf knapp hundert lokale wie nationale Kunsthandwerker freuen. Feines Kunsthandwerk und Design sowie außergewöhnliche Kreationen zum Thema Rose prägen das Bild des Rosenfestes auf Schloss Eulenbroich. In Zeiten von Massenproduktion und Schnelllebigkeit laden wir die Gäste ein, auf unserem Markt zwischen einzigartiger Kunst und professionellem Handwerk zu stöbern und zu bummeln.

Musikalisch wird das Fest von der Pianistin Anna-Lea Weiand untermalt. Sie wird Improvisationen sowie eigene Stücke zum Besten geben.

Damit auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen, bietet der Markt kulinarische Angebote, die keine Wünsche offenlassen. Von Belgischen Pommes über Flammkuchen, herzhaften wie süßen Crêpes, Cocktails bis Kaffee und Kuchen ist alles dabei was das Herz begehrt. Marlenes Café & Restaurant lädt ins eigen für das Rosenfest installierte Rosen-Café im Schlossgarten zum Schlemmen und Verweilen ein.