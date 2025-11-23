Saul

Oper Köln im Staatenhaus am Rheinpark Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Oper von Georg Friedrich Händel

Info

Oper Köln im StaatenHaus Haupteingang © Oper Köln_Matthias Jung.jpg

Foto: Matthias Jung

Oper Köln im Staatenhaus am Rheinpark Rheinparkweg 1, 50679 Köln
Google Kalender - Saul - 2025-11-23 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Saul - 2025-11-23 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Saul - 2025-11-23 18:00:00 Outlook iCalendar - Saul - 2025-11-23 18:00:00 ical
Google Kalender - Saul - 2025-11-26 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Saul - 2025-11-26 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Saul - 2025-11-26 19:00:00 Outlook iCalendar - Saul - 2025-11-26 19:00:00 ical
Google Kalender - Saul - 2025-11-29 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Saul - 2025-11-29 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Saul - 2025-11-29 19:00:00 Outlook iCalendar - Saul - 2025-11-29 19:00:00 ical