Schull- un Veedelszöch

Bunter Karnevalszug mit Veedelsvereinen und Schulen. Das Markenzeichen des Zugs sind die ausgefallenen, selbstgemachten Kostüme und die oftmals (gesellschafts-)kritischen Gruppenmottos. Start am Ottoplatz über die Opladener Straße, Neuhöfferstraße, Deutzer Freiheit, Mindener Straße, über die Deutzer Brücke, Pipinstraße, Kleine Sandkaul, Gürzenichstraße, Heumarkt, Unter Käster, Alter Markt, Bechergasse, Am Hof, Wallrafplatz, Unter Fettenhennen, Kardinal-Höffner-Platz, Trankgasse, Bahnhofsvorplatz, Dompropst-Ketzer-Straße, An den Dominikaner, Unter Sachsenhausen, Tunisstraße, Burgmauer, Appellhofplatz, Neven-DuMont-Straße, Breite Straße, Auf dem Berlich, Zeughausstraße, Magnusstraße, Friesenplatz, Hohenzollernring, Rudolfplatz, durch die Hahnentorburg, Mittelstraße, Apostelnstraße, Neumarkt, Schildergasse, Hohe Straße, Hohe Pforte, Mühlenbach, Mathiasstraße, Follerstraße, Weberstraße, Löwengasse, Severinstraße bis zum Severinstor.