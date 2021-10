Frei nach dem Motto “Ein Ralf kommt selten allein” gibts heute die doppelte Ladung Punkrock auf den Teller. Ralf & Ralf, die very Old Bunnies des schnellen lärmenden Gitarrengewitters stürzen sich in die Untiefen Ihrer legendären Plattenkisten und lassen längst vergessene Jugendträume wahr werden.