In den Türpfosten der Häuser frommer Juden befinden sich die Mesusot, kleine Kapseln mit Segenssprüchen auf Pergament, die berührt oder geküsst werden. Straßentheatermagier Adrian Schvarzstein spielt mit seiner Partnerin Jurate Širvyté und den beiden Klezmermusikern Ivan Trenev & Albin Krieger ein kleines Stück über diese jüdische Tradition. Treten Sie ein in ein imaginäres Haus, in dem alle willkommen sind.