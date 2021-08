Der Komponist Iván Eröd stammt aus einer jüdischen Familie in Ungarn. Sein Bruder wurde in Auschwitz ermordet, er selbst überlebte die Shoa. Seinen starken Glauben an die Würde des Menschen hat er in seinem A-cappella-Chorstück „Nobilitas Hominis“ bewegend zum Ausdruck gebracht. Das neu gegründete Vokalensemble Cantus Novus Köln singt unter Leitung von Matthias Bartsch.