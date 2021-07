2015 wurde SILENCE erstmals als 12-stündige Slowmotion-Performance im öffentlichen Raum in Köln gezeigt. Eine Vielzahl von Begegnungen und Gesprächen mit Zuschauenden und zum Teil mehrere Stunden begleitenden Passanten waren Teil des Projektes und bereicherten den Erfahrungsschatz von IPtanz. 2021 wird als zusätzlicher Themenkomplex „Berührung“ in die Performance eingebunden. Ein Begleitteam steht für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

In der Re-Installation der Performance „SILENCE“ von IPtanz wird der Körper zum Schauplatz für Macht, Konflikt, Widerstand und Angriff. Durch die Entzerrung und extreme Verlangsamung der Bewegungsabläufe in der Begegnung mit Menschen auf der Straße werden Zusammenhänge, Ursache und Wirkung in einen neuen Kontext gestellt. Gleichzeitig dringen die Körperbilder langsam und stetig in den Lebensraum ein und konfrontieren den Zuschauer ungefragt. Ein Umstand, der stets der Begleiter von Gewalt ist. Inspiriert von den Hintergründen kriegerischer Handlungen – allein im Jahr 2020 gab es 29 Kriege und bewaffnete Konflikte – verdient dieser Aspekt unseres Lebens eine größere Aufmerksamkeit.