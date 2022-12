Simone Nieweg – Pflanzungen, Felder, Ackerland

Seit über 30 Jahren widmet sich Simone Nieweg (* 1962) mit ihrer Großbildkamera dem ländlichen Außenraum und registriert das, was dem Land Struktur und Kontinuum gibt. Der einfühlsam sensible Blick in die Natur sowie auf Bereiche, die der Mensch nutzbar gemacht hat, ist für sie ein selbstverständlicher – kein Thema, das sich durch die heute immer drängenderen Fragen um den Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen ergeben hat. Bis 21.4.2024. Do-Di 14-19h