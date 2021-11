Wenn ein Komponist mit den kinetischen Kräften der Musik völlig neue Soundwelten geschaffen hat, dann Steve Reich. Immerhin beherrscht der Amerikaner die Kunst der rhythmischen Überlagerung und Repetition ungemein raffiniert und komplex wie kaum ein Zweiter. Womit er auch einen immensen Einfluss auf die Pop- und Rock-Musik ausgeübt hat. Zu den absoluten Manifesten der von Reich geprägten Minimal Music gilt sein Stück "Six Pianos" von 1973. Für dieses Opus Magnum verbünden sich sechs Pianisten, die wie etwa Gregor Schwellenbach sowie Paul Frick und Daniel Brandt von Brandt Brauer Frick in der Klassik wie auch in der Clubmusik zuhause sind.