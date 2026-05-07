Skandal 05.07.2026 11:00 Kölner Philharmonie Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln 12. Mai 2026 15:22 Werke von Johannes Brahms, Thomas Adès und Igor Strawinsky Zurück zu den Suchergebnissen Info Jörn Neumann StandortKölner Philharmonie Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln Datum & Uhrzeit 05.07.2026 11:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 06.07.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 07.07.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste