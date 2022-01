Smartphone-Schulung für Einsteiger (Android-Geräte)

Diese Schulung richtet sich an alle, für die der Umgang mit dem Smartphone Neuland ist. Wie telefoniere ich damit? Wie mache ich Fotos oder wie kann ich Telefonnummern speichern? Welche Einstellungen sollte ich vornehmen? Diese und weitere typische Einsteiger-Fragen werden Ihnen in dieser Smartphone-Schulung für Android-Geräte beantwortet. Gemeinsam erkunden wir Ihr Gerät und versetzen Sie in die Lage, die grundlegenden Anwendungen zu praktizieren. Bitte bringen eigenes Gerät mitbringen.