Das Neue Rheinische Kammerorchester, Frauen des Figuralchores Köln und Paulo Alvarez am Klavier spielen unter der Leitung Valentin Silvestrow (Ukraine, *1937): "Der Bote – 1996 – Requiem für Larissa", Giya Kancheli (Georgien, 1935-2019): "Angels of Sorrow" (2013) und Arvo Pärt (Estland, *1935): "Symphony No. 4 – Los Angeles" (2008)