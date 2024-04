Sommerblut Kulturfestival

Jetzt – endlich – gehen wir an die Grenzen: Ländergrenzen, Gendergrenzen, Zugangsbarrieren. Die Festivalausgabe 2024 knüpft sich vor, was wir für gegeben erachten und macht sich bereit, mit Euch Neues zu entdecken. Wir fragen: Sind Grenzziehungen notwendig? An welchen Stellen, unbedingt? Und welche Kraft birgt das Neuverhandeln von Gewohntem und Altbekanntem? Künstler:innen aus dem Senegal, Kuba, Afghanistan, der Ukraine, Indien, Pakistan, Belgien, NRW und Köln laden uns ein, über und unter den Tellerrand zu blicken. Bis 20.05., Mi + Fr 15:30-18:30h, So 11-14h