Sora Park – „Bei mir, bei Dir“

Die Serie von Sora Park führt eine bestimmte Lebensphase vor Augen. Es ist die studentische Zeit, in der der Weg in die Zukunft offen ist, eine vermeintlich freie Zeit, die aber auch von Suchen und Zweifeln geprägt sein kann. Vor diesem Hintergrund stellen Sora Parks Porträts die Frage nach der eigenen Identität, nachdem, was Geborgenheit, Verständigung und Zukunft bedeuten kann. Bis 5.11. Do-Di 14-19h