All eyes on me! | eine Produktion von performing:group in Koproduktion mit tanzhaus nrw, Comedia Theater und Theater FELD.

Wer Erwartungen weckt, ist zum Scheitern verurteilt. Wer zu langsam ist, wer sich nicht in die Gruppe eingliedert, wer das System hinterfragt fliegt raus! Kein Job, kein Geld. Scheitern ist keine Option! Also jeden Tag auf's Neue: aufstehen, anziehen, trainieren, liefern, bedienen, unterhalten (werden) – Content schaffen, Feedback kriegen. Neue Runde. Hallo, guckt hier jemand zu? Alle wollen gesehen und anerkannt werden. In einer Welt, in der Aufmerksamkeit aber als knappe Ressource zählt, gilt es Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern die eigene Leistung immer aufs Neue zu überbieten. Im Sog der „Null-Fehler-Toleranz“ unserer Gesellschaft kreiert performing:group ein gnadenloses Spektakel des Schneller-Höher-Weiter-Prinzips im Ringen um die Aufmerksamkeit des Publikums. Spectacular Failures:

EIN JA-MANIFEST

JA dazu, Kunst mehr wie das Leben zu erleben und weniger wie eine Doktorarbeit

JA zu Empathie über Rationalität

JA zu Veränderungen

JA zum Widerspruch

JA zum Fühlen

JA zum Hier

Ja zum Jetzt

JA zum Angsthaben und

JA zum trotzdem machen

JA zum Versuchen