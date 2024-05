Splissi - Schicksalsjahre eines Tanzmariechens

Als das, im heimeligen Bergheim aufgewachsene, Ex-Tanzmariechen Splissi in die höhere Gesellschaft Kölns einheiratet, scheint ein Traum wahr zu werden. Doch ihr Gatte Franz-Jupp, der heimliche König von Köln und Karnevalsvereinspräsident des Traditionsreiterkorps Funken e.V., erweist sich als Föttchensföhler und Kniesbüggel. Und das Leben unter dem strengen Hofburg zeremoniell und den wachsamen Augen der hartherzigen Schwiegermutter, der kalten Soffie, überschattet schnell zusätzlich das vermeintliche Glück. Einzig ihr Vertrauter, der Hofmarschall Döres, hilft ihr durch die turbulente Zeit. Alles wäre aber halb so schlimm, hätte es nicht auch noch vor der Ehe, ein heimliches Fastelovend Auswärtsspiel mit dem schwulen 1.FC Köln Fussballer Ludwig, dem Zweiten gegeben. Nun ist Splissi unverhofft schwanger in die Ehe gegangen und lässt ihren Gatten Franz-Jupp in dem Glauben, das Kind stamme von ihm. Doch ihre Schwiegermutter Soffie riecht förmlich den Braten und lässt das frischgeborene Kind nach Malle kinderlandverschicken. Nur Mithilfe ihrer besten Freundin Stimmungssängerin Markitta Cölner und Modedesigner Glöckchen, gelingt es Splissi sich der misstönenden Schicksalsmelodie mutig in den Weg zu stellen. Das traurige Unglück ihrer Ehe, die maßlosen Herausforderungen in der Hofburg und die tragischen Wendungen im Liebesleben bringt das Theater in der Filmdose „historisch getreu“ und auch „menschlich ergreifend“ auf die traditionsreiche Filmdosen-Bühne. Mit Herz und Witz gespielt, gelebt und gelitten vom Schauspieler-Ensemble Alexander Moll, Claus Janzen, Jan-Niklas Stephan und Jonathan Briefs. Der Soundtrack erweist sich als ein wilder Mix aus Hits und Herz.