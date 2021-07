Stein und Gebein

Erneut gehen Sven von Loga, Geologe und Autor zahlreicher Reiseführer und Dr. Wolfgang Stöcker, Friedhofsexperte, auf Melatentour. Was Wenige wissen: Der 1810 gegründete Friedhof ist auch geologisch hochinteressant und manches Grabmal erzählt nicht nur vom Reichtum und Erfolg seiner Erbauer, sondern lässt tief in die Geschichte unseres Planeten blicken. Vom Fossil bis hin zu Metamorphit und Metasomatit ist alles zu finden. Zudem bietet der Friedhof durch den alten Baumbestand im Wechsel der Jahreszeiten ein herrliches Naturschauspiel. Melaten, ein Kind des 19. Jahrhunderts, ist ein romantischer Ort! Herbst- und Wintertouren klingen in der Dämmerung aus, dann wird es sogar ein wenig gruselig.

20€