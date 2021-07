Streetart för Pänz

Bedeutende Streetart Künstler wie Banksy, Mr. Brainwash oder Invader erzielen Höchstpreise auf Kunstauktionen. Das war nicht immer so. Streetart-Künstler setzten sich ursprünglich für die Demokratisierung von Kunst ein. Sie besprayten Hausfassaden und Züge. Zum Ehrenkodex gehörte, nicht erkannt zu werden. Der wohl bekannteste Künstler Banksy arbeitet noch immer anonym. Es ist erstaunlich, wie er das schafft. Kinder bekommen einen Einblick in die Kunst des Sprayens mit Schablonen. Im Rahmen von „Urlaub in Köln“.

15€ (inklusive Material)