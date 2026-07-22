sur-facing II 25.09.2026 12:00 Ebertplatz 50668 Köln 22. Juli 2026 16:28 Eine tänzerische Intervention von cie.nomoreless Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortEbertplatz 50668 Köln Datum & Uhrzeit 25.09.2026 12:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 25.09.2026 15:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 03.10.2026 12:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 03.10.2026 15:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste