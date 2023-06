Wie werden die Bilder der biblischen Susanna und die geschilderten Situationen, in die sie gerät, heute verstanden und in unsere Zeit übersetzt? Studierende und Schüler* innen haben dafür Grenzen im Umgang miteinander ausgelotet und anschließend ihre Erfahrungen und Gedanken in eigenen Bildern festgehalten. Die beeindruckenden Beiträge des jungen Publikums werden als Nachhall unter dem Titel „Susanna & Du“ vom 16. Juni bis zum 15. Oktober 2023 im Wallraf gezeigt. Von der Ausstellungsgestaltung über die interaktive und mediale Vermittlung bis hin zur Eröffnung und dem begleitenden Programm liegt alles in der Hand der jungen Zielgruppe selbst! Bis 15.10. Di-So 10-18h. 1. + 3. Do 10-22h. 11/8€