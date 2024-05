Swing & Lindy Night

"It don't mean a thing if it ain't got that swing!" Deswegen darf im King Georg - in diesem Sommer ganz im Stile des Cotton Club - getanzt und gefeiert werden. "Hagen's Little Big Horns" ein Oktett unter der künstlerischen Leitung des Trompeters und Arrangeurs Alexander von Sommerfeld gibt sich die Ehre und spielt für alle Lindy Hopper, Barboa aficionados und Coctailschlürfer zum Tanz auf