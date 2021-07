Die iranischen Trommeln 'Tombak' und die Rahmentrommel 'Daf' bilden das perkussive Fundament der klassischen persischen Kunstmusik. Syavash Rastani, Kölner Musiker mit iranischen Wurzel, setzt sie auch in anderen musikalischen Genres ein und spielt darauf Bossa Nova, Funk, Jazz, Klassik oder frei improvisierte Musik. Was Rastani antreibt, ist die Gewissheit, all diesen Musikstilen weitere Klangfacetten hinzufügen zu können. Dabei sind seine Trommeln selten bloße Begleitinstrumente, sondern setzen die besonderen Akzente innerhalb der gemeinsam gespielten Stücke.

Eintritt frei.