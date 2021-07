Synagoge in der Mitte - Religion und Politik an der Roonstraße

Die Synagoge ist hier im städtebaulichen Zentrum. Flankiert wird sie an der Roonstraße von der römisch-katholischen Herz-Jesu-Kirche und der altkatholischen Christi-Auferstehungskirche In ihrer Gestaltung besitzen alle drei Sakralgebäude einen spirituellen und politischen Verweischarakter. Dabei verdeutlicht nicht nur die zentrale Lage des jüdischen Gotteshauses am Rathenauplatz, dem damaligen Königsplatz, das Gefühl der Liberalen Gemeinde, im Zentrum der Gesellschaft angekommen zu sein. Die weitgehend erhaltene äußere Gestaltung der Synagoge lässt sich als Zeichen einer Treue zu „Kaiser und Reich“ lesen. Bezüge zur Idee der Synagoge als „Tempel“ zeigen aber auch ein starkes religiöses Selbstbewusstsein. Synagoge und Kirchen spiegeln zusammen das Verhältnis von Religion und Politik um 1900.

