Tagebuch einer Flucht. Über Freundschaft in Zeiten des Krieges

Mit ihren Söhnen flieht Anna aus der Ukraine. Während ihr Mann in den Krieg muss, findet sie Zuflucht in Köln – und beginnt mit ihrer Gastgeberin via Chatprogramm ein Gespräch. Milena Karas und Heidrun Grote lesen aus den Chats. Mit Tilman Strasser sprechen Anna Kolisnichenko und Andrea Firmenich über Leben in Zeiten des Krieges.