Tanja Haller & Thomas Frerichs

Waaahnsinn! Was heutzutage alles möglich ist in diesem unseren Lande! Können Sie es auch kaum glauben? Zum Beispiel kann man Gesetze – in Stein gemeißelt – einfach wegkicken, aushebeln! Und das, ohne dass wir so richtig – also so offiziell – was davon mitbekommen?! Hammersache! Endlich ist nicht nur bei Toyota alles möglich! Niemand kann also „Paradies 2.0 – Deutschland“ mehr vorwerfen, es sei so schrecklich spießig-akkurat-paragraphenhörig. Auch hier hat man verstanden, was wirkliche Marktfreiheit bedeutet – mit einem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, der die Cum-Echsen erst zur juristischen Reife gebracht hat, mit Freihandelsabkommen, die alles niederreißen, was uns lieb und teuer war. Das hat sogar Peter Gauweiler gesagt! Freuen Sie sich auf die schier unbegrenzten Möglichkeiten, die die längste Zeit von unserem großen, mit Sternchen gestreiften Bruder für sich gepachtet wurden! Halleluja!